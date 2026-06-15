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فایننشال تایمز مدعی شد:

توافق با ایران مقدمه مذاکرات برای «برچیدن برنامه هسته‌ای» است

توافق با ایران مقدمه مذاکرات برای «برچیدن برنامه هسته‌ای» است
کد خبر : 1799212
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روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد توافق اخیر میان ایران و آمریکا صرفا یک مرحله اولیه در مسیر مذاکرات گسترده‌تر است که هدف نهایی آن، به ادعای مقامات غربی، «برچیدن برنامه هسته‌ای ایران» خواهد بود.

به گزارش ایلنا، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت توافق به‌دست‌آمده میان تهران و واشنگتن، در واقع مسیری را برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای هموار می‌کند؛ مذاکراتی که به ادعای برخی مسئولان آمریکایی، در نهایت می‌تواند به «جمع‌آوری و برچیدن برنامه هسته‌ای ایران» منجر شود.

این روزنامه به نقل از یک دیپلمات مطلع از روند گفت‌وگوها افزود تمدید مهلت ۶۰ روزه در چارچوب توافق، برای هر دو طرف دستاوردهایی به همراه دارد؛ از جمله تداوم آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و فراهم شدن زمینه برای آغاز مرحله جدید مذاکرات هسته‌ای در شرایطی با فشار کمتر بر ایران.

این منبع دیپلماتیک در ادامه تاکید کرد «بزرگ‌ترین خطا این است که تصور شود این توافق، توافق نهایی است» و افزود که هیچ‌گاه موضوع مذاکرات، «تسلیم کامل ایران» نبوده است؛ موضوعی که به گفته وی، طرف آمریکایی نیز به آن واقف است.

بر اساس این گزارش، توافق فعلی بیشتر به‌عنوان یک چارچوب اولیه برای مدیریت تنش‌ها و ورود به مرحله پیچیده‌تر مذاکرات هسته‌ای ارزیابی می‌شود؛ مرحله‌ای که جزئیات آن هنوز مشخص نشده است.

 

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