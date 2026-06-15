به گزارش ایلنا، در پی انتشار گزارش‌هایی از جزئیات نشست‌های محرمانه دولت آمریکا، فضای سیاسی در واشنگتن با موجی از نگرانی درباره احتمال «نشت امنیتی» در کاخ سفید مواجه شده است.

وب‌سایت آکسیوس گزارش داد شماری از مقام‌های ارشد دولت آمریکا بر این باورند که ممکن است خبرنگاران روزنامه نیویورک‌تایمز به فایل‌های صوتی یا محتوای ثبت‌نشده از نشست‌هایی در «اتاق وضعیت» کاخ سفید دست یافته باشند؛ نشست‌هایی که محتوای آن‌ها در کتاب جدیدی با عنوان «تغییر نظام؛ درون ریاست‌جمهوری امپراتوری دونالد ترامپ» منتشر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بخش‌هایی از محتوای منتشرشده پیش از چاپ کتاب در تاریخ ۲۳ ژوئن، موجب نگرانی جدی در میان مقامات آمریکایی شده است؛ به‌ویژه آنکه این مطالب شامل جزئیاتی از گفت‌وگوهای حساس درباره جنگ با ایران و همچنین پرونده جنجالی جفری اپستین است.

آکسیوس به نقل از یک مقام دولت آمریکا اعلام کرد این احتمال وجود دارد که برخی از حساس‌ترین مباحث مطرح‌شده در این نشست‌ها به‌طور ناخواسته یا غیرمجاز ضبط شده باشد، هرچند هنوز مشخص نیست کدام جلسات در معرض چنین خطری قرار گرفته‌اند.

این گزارش در عین حال تاکید می‌کند استفاده از هرگونه دستگاه ضبط مستقل در «اتاق وضعیت» کاخ سفید به‌طور کامل ممنوع است، زیرا این مکان از جمله حساس‌ترین و فوق‌امنیتی‌ترین مراکز تصمیم‌سازی در ایالات متحده محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که مقامات کاخ سفید صحت گفت‌وگوهای منتشرشده در کتاب را به‌طور رسمی رد نکرده‌اند؛ از جمله اظهاراتی منتسب به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا که در آن نسبت به طرح‌های تغییر نظام در ایران ابراز تردید شده است.

همزمان، منابع آگاه اعلام کرده‌اند دونالد ترامپ نسبت به انتشار این جزئیات محرمانه واکنش تند نشان داده و از افشای آنچه «روایت دقیق از جلسات حساس امنیتی» عنوان شده، ابراز خشم کرده است.

با این حال، آکسیوس تاکید کرده است که وجود فایل‌های صوتی هنوز به‌طور رسمی تایید نشده و احتمال دارد محتوای کتاب بر اساس مصاحبه‌ها و روایت‌های افراد حاضر در نشست‌ها بازسازی شده باشد؛ روشی که پیش‌تر نیز در آثار خبرنگاران تحقیقی مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، نویسندگان این کتاب برای تهیه آن بیش از هزار مصاحبه انجام داده‌اند و کتاب مذکور قرار است در روزهای آینده منتشر شود.

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