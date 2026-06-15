به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد امروز- دوشنبه- اعلام کرد دستور پایان محاصره دریایی ایران و ازسرگیری تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز را صادر کرده است.

ترامپ در پیامی اعلام کرد: «موتورهای خود را روشن کنید و بگذارید نفت جریان پیدا کند. کشتی‌های جهان می‌توانند بار دیگر از تنگه هرمز عبور کنند.»

این تصمیم در حالی اعلام شده که تنگه هرمز طی ماه‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی تنش میان ایران و آمریکا تبدیل شده بود و محدودیت‌های اعمال‌شده بر تردد دریایی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در بازارهای جهانی انرژی ایجاد کرده بود.

اعلام رفع محاصره دریایی ایران را می‌توان یکی از نخستین نتایج عملی توافق اخیر میان تهران و واشنگتن دانست؛ توافقی که بنا بر گزارش‌ها شامل توقف درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف منطقه و آغاز مرحله جدیدی از مذاکرات میان دو طرف است.

تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، نقش کلیدی در انتقال نفت و گاز به بازارهای بین‌المللی دارد و هرگونه تحول در وضعیت امنیتی آن، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی و بازار انرژی خواهد داشت.

انتهای پیام/