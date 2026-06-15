به گزارش ایلنا، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره توافق میان ایران و دولت دونالد ترامپ، مدعی شد پایبندی تهران به تعهدات توافق می‌تواند «تحولی بنیادین» در آینده خاورمیانه ایجاد کند.

ونس در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز با اشاره به دهه‌ها تنش و درگیری در منطقه، گفت مردم خاورمیانه سال‌ها با جنگ و ناامنی زندگی کرده‌اند، اما دولت ترامپ توانسته مسیر جدیدی را برای کاهش تنش‌ها و حرکت به سمت ثبات باز کند.

وی با اذعان به دشواری تثبیت صلح در منطقه تأکید کرد که دستیابی به یک توافق پایدار فرآیندی زمان‌بر است، اما به گفته او، واشنگتن و تهران گام مهمی در این مسیر برداشته‌اند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد برخی جریان‌ها و بازیگران منطقه‌ای از موفقیت این توافق استقبال نمی‌کنند. او به‌طور مشخص از حزب‌الله نام برد و ادعا کرد این گروه و برخی دیگر از طرف‌ها تمایلی به نتیجه‌بخش بودن توافق میان ایران و آمریکا ندارند.

ونس همچنین با تمجید از سیاست‌های دولت ترامپ، مدعی شد رویکرد کاخ سفید توانسته خاورمیانه را از چرخه جنگ‌ها و بحران‌های مستمر خارج کرده و زمینه را برای همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کند. وی افزود در صورت تداوم اجرای توافق، این روند می‌تواند آثار بلندمدتی بر آینده سیاسی و امنیتی منطقه در دهه‌های پیش‌رو بر جای بگذارد.

معاون ترامپ این توافق را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت آمریکا توصیف کرد و گفت پایبندی طرفین می‌تواند فصل تازه‌ای از تعاملات منطقه‌ای را رقم بزند.

ونس در بخش دیگری از سخنانش ادعا کرد مقام‌های ایرانی از طریق کانال‌های ارتباطی با واشنگتن اطمینان داده‌اند که در واکنش به اقدامات اسرائیل وارد تقابل نظامی گسترده نخواهند شد و به روند توافق پایبند می‌مانند.

وی همچنین فاش کرد که دولت آمریکا پس از حمله اخیر به بیروت، نسبت به احتمال واکنش گسترده ایران و گسترش دامنه تنش‌ها در منطقه نگرانی جدی داشته است.

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