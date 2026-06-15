ترامپ دوباره ایران را تهدید کرد؛ یا توافق هستهای یا ازسرگیری جنگ!
رئیسجمهور آمریکا در حالی از تداوم مذاکرات با ایران سخن میگوید که همزمان با ادبیاتی تهدیدآمیز، از احتمال ازسرگیری حملات نظامی در صورت شکست گفتوگوها خبر داده است؛ مواضعی که بار دیگر رویکرد مبتنی بر فشار و تهدید واشنگتن در قبال تهران را آشکار میکند.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بامداد امروز- دوشنبه- با طرح اظهاراتی ضد و نقیض درباره روند مذاکرات با ایران، بار دیگر تهران را به اقدام نظامی تهدید کرد.
به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ مدعی شده است که در صورت نهایی نشدن توافق هستهای میان دو کشور، آمریکا گزینه حمله نظامی را دوباره در دستور کار قرار خواهد داد. وی همچنین در اظهاراتی جنجالی گفته است واشنگتن میتواند در نقش «حافظ منطقه» ظاهر شده و در ازای آن بخشی از درآمدهای منطقه را دریافت کند.
این مواضع در شرایطی مطرح شده که ساعاتی پیش از آن، رئیسجمهور آمریکا از دستیابی به توافقی برای پایان دادن به تنشها در منطقه خبر داده و آن را مقدمهای برای مذاکرات گستردهتر درباره پرونده هستهای ایران دانسته بود.
همزمان، شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که پس از ماهها گفتوگو و رایزنی فشرده، یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن نهایی شده و دو طرف وارد مرحله جدیدی از مذاکرات خواهند شد.
ترامپ در ادامه تلاش کرد اقدامات نظامی و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران را عامل تغییر معادلات منطقه معرفی کند؛ ادعایی که در حالی مطرح میشود که سیاستهای واشنگتن طی سالهای گذشته بارها با شکست در دستیابی به اهداف اعلامی خود مواجه شده است.
رئیسجمهور آمریکا همچنین از عملکرد رژیم صهیونیستی در جریان مذاکرات انتقاد کرد و گفت حملات اسرائیل در مقاطعی میتوانست روند دستیابی به توافق را با مشکل مواجه کند. وی ضمن اشاره به نخستوزیر رژیم صهیونیستی، از او خواست قدردان حمایتهای آمریکا باشد.
با وجود انتشار اخبار مربوط به توافق اولیه و برقراری آتشبس، سرنوشت برنامه هستهای ایران، نحوه رفع تحریمهای آمریکا و همچنین تحولات لبنان همچنان از مهمترین موضوعات مورد اختلاف میان طرفین به شمار میرود.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، تهران و واشنگتن قرار است در طول دوره آتشبس ۶۰ روزه، مذاکرات تفصیلی درباره پرونده هستهای و لغو تحریمها را ادامه دهند؛ مذاکراتی که نتیجه آن میتواند تأثیر قابل توجهی بر آینده معادلات منطقهای داشته باشد.