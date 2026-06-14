رئیس «سومالیلند» در سفری بیسابقه وارد فلسطین اشغالی شد
رئیس منطقه جداییطلب «سومالیلند» در سفری رسمی و علنی که نخستین در نوع خود به شمار میرود، وارد فلسطین اشغالی شد و با رئیس رژیم صهیونیستی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، از عبد الرحمن عرو، رئیس منطقه جداییطلب سومالیلند، در جریان سفر رسمی او به سرزمینهای اشغالی استقبال کرد؛ سفری که به گفته منابع رسمی، نخستین سفر علنی در این سطح محسوب میشود.
هرتزوگ در این دیدار با استقبال از حضور عرو در فلسطین اشغالی، این سفر را «تاریخی» توصیف کرد و مدعی شد که این رویداد میتواند زمینهساز گسترش همکاریهای جدید میان دو طرف باشد.
این سفر در حالی انجام میشود که پیشتر گزارشهایی از به رسمیت شناخته شدن این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی منتشر شده بود؛ اقدامی که با واکنش منفی دولت سومالی و بخش قابل توجهی از جامعه بینالملل مواجه شد.
منطقه «سومالیلند» از سال ۱۹۹۱ بهصورت یکجانبه از سومالی اعلام استقلال کرده، اما تاکنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که اسرائیل در سال ۲۰۲۵ نخستین طرفی بوده که این منطقه را بهعنوان یک «کشور مستقل» به رسمیت شناخته است.