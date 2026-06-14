واشنگتن: صادرات نفت ایران بلافاصله پس از توافق از سر گرفته میشود
وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد در صورت امضای توافق با تهران، ایران میتواند بدون تأخیر صادرات نفت خود را از سر بگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه «سیبیاس نیوز»، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، تأکید کرد در صورت امضای توافق میان ایران و ایالات متحده، محدودیتهای مرتبط با صادرات نفت ایران بهسرعت لغو خواهد شد و تهران قادر خواهد بود فروش نفت خود را فورا از سر بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان آغاز تجارت نفتی ایران در روز پس از توافق گفت: «بلافاصله؛ این همان چیزی است که رئیسجمهور گفته است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تلاشهای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن درباره پروندههای مختلف از جمله برنامه هستهای ایران و تحریمهای بخش انرژی همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، تحریمهای اعمالشده از سوی آمریکا در سالهای گذشته بهطور قابل توجهی صادرات نفت ایران را محدود کرده و بر درآمدهای اقتصادی این کشور اثر گذاشته است.
کارشناسان معتقدند هرگونه توافق احتمالی میان دو طرف میتواند پیامدهای مستقیم و فوری بر بازار جهانی انرژی داشته باشد، بهویژه با توجه به جایگاه ایران بهعنوان یکی از تولیدکنندگان مهم نفت در منطقه خاورمیانه.