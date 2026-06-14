به گزارش ایلنا به نقل از شبکه «سی‌بی‌اس نیوز»، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، تأکید کرد در صورت امضای توافق میان ایران و ایالات متحده، محدودیت‌های مرتبط با صادرات نفت ایران به‌سرعت لغو خواهد شد و تهران قادر خواهد بود فروش نفت خود را فورا از سر بگیرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان آغاز تجارت نفتی ایران در روز پس از توافق گفت: «بلافاصله؛ این همان چیزی است که رئیس‌جمهور گفته است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن درباره پرونده‌های مختلف از جمله برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های بخش انرژی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا در سال‌های گذشته به‌طور قابل توجهی صادرات نفت ایران را محدود کرده و بر درآمدهای اقتصادی این کشور اثر گذاشته است.

کارشناسان معتقدند هرگونه توافق احتمالی میان دو طرف می‌تواند پیامدهای مستقیم و فوری بر بازار جهانی انرژی داشته باشد، به‌ویژه با توجه به جایگاه ایران به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم نفت در منطقه خاورمیانه.

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