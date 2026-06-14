پشتپرده سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان؛ بررسی ابعاد امنیتی و منطقهای
سفر اخیر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان در شرایطی انجام شده که لبنان همچنان با چالشهای امنیتی در مرزهای جنوبی و فشار تحولات منطقهای مواجه است" سفری که، در کنار همکاریهای نظامی، از نگاه برخی منابع تحلیلی با ملاحظات گستردهتری در سطح معادلات منطقهای نیز ارزیابی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، سفر رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان به اسلامآباد و دیدار وی با فرمانده ارتش پاکستان، در حالی انجام شد که تحولات امنیتی در مرزهای جنوبی لبنان و ادامه تنشها در منطقه، فضای تصمیمگیری امنیتی در بیروت را تحت تأثیر قرار داده است.
این دیدار در ظاهر با هدف تقویت همکاریهای نظامی، تبادل تجربیات و بررسی زمینههای مشترک امنیتی انجام شده، اما برخی منابع و تحلیلگران معتقدند زمانبندی این سفر میتواند حامل پیامهایی فراتر از همکاریهای دوجانبه باشد.
بر اساس این دیدگاهها، ارتش لبنان در شرایطی قرار دارد که همزمان با افزایش فشارهای امنیتی در مرزهای جنوبی، تلاش میکند از تجربه کشورهای دارای شرایط مشابه برای مدیریت بهتر تهدیدهای مرزی و امنیتی بهره بگیرد. در همین چارچوب، تجربه پاکستان در مدیریت مرزهای حساس و مقابله با تهدیدهای فرامرزی مورد توجه طرف لبنانی قرار گرفته است.
این منابع تأکید میکنند که ارتش لبنان، به عنوان نهاد رسمی مسئول حفظ امنیت مرزها، با محدودیتهایی در حوزه تجهیزات و منابع مواجه است و همین مسئله موجب شده تنوعبخشی به همکاریهای نظامی و فنی در دستور کار قرار گیرد.
در بخش دیگری از تحلیلها، به تحولات منطقهای و تأثیر آن بر معادلات امنیتی لبنان اشاره میشود. در این چارچوب، برخی گزارشها به نقش بازیگران منطقهای از جمله ایران در معادلات کلی منطقه و تاثیر غیرمستقیم آن بر فضای امنیتی لبنان اشاره دارند؛ موضوعی که به باور این تحلیلها، باعث پیچیدهتر شدن شرایط امنیتی در مرزهای جنوبی لبنان شده است.
با این حال، تاکید میشود که این مباحث در سطح تحلیل و ارزیابی مطرح است و ارتش لبنان در چارچوب وظایف رسمی خود، از ورود به حوزه تصمیمگیری سیاسی پرهیز کرده و تمرکز اصلی خود را بر حفظ امنیت داخلی و کنترل مرزها قرار داده است.
در همین راستا، برخی منابع آگاه هدف از سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان را بررسی الگوهای موفق در حوزه کنترل مرزها، تقویت توان عملیاتی و ارتقای ظرفیتهای فنی و اطلاعاتی عنوان میکنند. به گفته این منابع، پاکستان طی سالهای گذشته تجربه قابل توجهی در مدیریت مناطق مرزی پیچیده و مقابله با تهدیدهای امنیتی داشته است.
از سوی دیگر، این سفر در چارچوب تلاش لبنان برای تنوعبخشی به روابط نظامی و کاهش وابستگی به یک مسیر مشخص در حوزه حمایتهای فنی و لجستیکی نیز ارزیابی میشود؛ اقدامی که برخی آن را در راستای تقویت استقلال تصمیمگیری امنیتی بیروت تحلیل میکنند.
در سطحی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند شرایط پیچیده منطقه و گره خوردن پروندههای امنیتی، از جمله پرونده لبنان، موجب شده بازیگران منطقهای بیش از گذشته به سنجش سناریوهای مختلف و آمادهسازی برای تحولات احتمالی آینده بپردازند.
با وجود این تحلیلها، تاکید میشود که ارتش لبنان خود را در جایگاه یک نهاد حرفهای و غیرسیاسی تعریف کرده و تمرکز اصلی آن بر ماموریتهای امنیتی، حفاظت از مرزها و جلوگیری از گسترش بیثباتی در داخل کشور است.
در مجموع، سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان را میتوان در چارچوب تلاش برای تقویت ظرفیتهای امنیتی و تبادل تجربیات نظامی ارزیابی کرد؛ سفری که در عین حال، بازتابدهنده حساسیتهای فزاینده امنیتی در محیط پیرامونی لبنان نیز هست.