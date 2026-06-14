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گفت‌وگوی تلفنی مجدد وزرای خارجه پاکستان و مصر

گفت‌وگوی تلفنی مجدد وزرای خارجه پاکستان و مصر
کد خبر : 1798957
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‌وزارت امور خارجه پاکستان از دومین تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور با همتای مصری خود خبر داد.

‌وزارت امور خارجه پاکستان از دومین تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور با همتای مصری خود خبر داد.

بنا به این بیانیه‌، «اسحاق دار»، وزیر امور خارجه پاکستان، برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته تلفنی با «بدر عبدالعاطی»، همتای مصری خود صحبت کرد.

در این بیانیه آمده است که اسحاق دار و عبدالعاطی در مورد پیشرفت در جهت تفاهم احتمالی بین واشنگتن و تهران گفت‌وگو کردند.

در این بیانیه آمده است: «آن‌ها ابراز امیدواری کردند که این تحولات مثبت به صلح، امنیت و ثبات پایدار در سراسر منطقه کمک کند.»

 

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