شکایت لبنان از اسرائیل به شورای امنیت

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره‌، وزارت امور خارجه لبنان از اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد.

وزارت امور خارجه لبنان اعلام کرد که از اسرائیل به دلیل هدف قرار دادن یک وسیله نقلیه ارتش لبنان که منجر به کشته شدن سربازان شده است از این رژیم شکایت می‌کند.

بیروت همچنین اعلام کرد همچنین به دلیل پاشیدن آفت‌کش‌های گلیفوسات بر فراز روستاهای مرزی جنوبی لبنان، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است.

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