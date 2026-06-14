به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی، تبدیل مصر به یک بازیگر دیپلماتیک منطقه‌ای و کسب دستاوردهای غیرمنتظره از درگیری ایران را تأیید کرده‌ است.

براساس این گزارش‌ها، قاهره به عنوان رهبر تلاش‌های تنش‌زدایی ظاهر شده و به موفقیت‌های دیپلماتیک بی‌سابقه‌ای دست یافته است.

رسانه‌های عبری نقش فزاینده مصر در خنثی کردن بحران‌ها و ارتقای ثبات منطقه‌ای را برجسته کردند.

مجله اسرائیلی گلوبز اظهار داشت که ایالات متحده و ایران پس از سقوط بالگرد آپاچی در نزدیکی تنگه هرمز، به سمت مسیر صلح حرکت می‌کنند. طبق گزارش‌ها، دو طرف در بحبوحه خوش‌بینی در مورد دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید، به سمت یک توافق جامع برای پایان دادن به تنش‌ها حرکت می‌کنند.

این مجله عبری افزود که مصر به طور شگفت‌آوری به عنوان یک ذینفع و یک بازیگر دیپلماتیک مهم منطقه‌ای ظاهر شد، زیرا قاهره فعالیت‌های خود را با کشورهای عربی و ایران برای دستیابی به کاهش تنش تشدید کرد، در حالی که آمریکا از نقش ‌رئیس جمهور مصر، در پیشبرد یک توافق جامع و تلاش جدی مصر برای جلوگیری از دخالت نظامی کشورهای خلیج فارس در این درگیری قدردانی کرده است.

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