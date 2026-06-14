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سرنگونی ۲۴۹ پهپاد اوکراینی از سوی نیروهای روس

سرنگونی ۲۴۹ پهپاد اوکراینی از سوی نیروهای روس
کد خبر : 1798818
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وزارت دفاع روسیه ‌گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، ۲۴۹ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز چندین منطقه روسیه سرنگون کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک‌، وزارت دفاع روسیه ‌گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، ۲۴۹ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز چندین منطقه روسیه سرنگون کردند.

این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «در طول شب ۱۳ ژوئن، از ساعت ۸:۰۰ شب به وقت مسکو تا ساعت ۷:۰۰ صبح ۱۴ ژوئن به وقت مسکو، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه ۲۴۹ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند.»

این بیانیه می‌افزاید: «این پهپادها بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، کورسک، ورونژ، اوریول، تولا، کالوگا، روستوف، ریازان، ولادیمیر، آستراخان، تور، یاروسلاول، کاستروما، جمهوری کریمه و دریای آزوف سرنگون شدند.»

 

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