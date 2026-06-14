رایزنی مصر و پاکستان درباره تحولات منطقهای
کد خبر : 1798781
وزرای خارجه مصر و پاکستان گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد اسحاق دار»، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه جمهوری عربی مصر گفتوگو کرد.
دو طرف در مورد آخرین تحولات منطقهای، از جمله پیشرفت در جهت تفاهم بین ایالات متحده و ایران، گفتوگو کردند.
طرفین ابراز امیدواری کردند که این تحولات مثبت به صلح، امنیت و ثبات پایدار در سراسر منطقه کمک کند.
هر دو طرف توافق کردند که ارتباط نزدیک خود را حفظ کنند.