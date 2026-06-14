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تاکید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر آمادگی خود برای کمک به راستی‌آزمایی توافق آمریکا و ایران

تاکید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر آمادگی خود برای کمک به راستی‌آزمایی توافق آمریکا و ایران
کد خبر : 1798684
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مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار داشت که این سازمان آماده است تا به عنوان واسطه در تأیید پایبندی به توافق هسته‌ای احتمالی بین ایالات متحده و ایران عمل کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت که این سازمان آماده است تا به عنوان واسطه در تأیید پایبندی به توافق هسته‌ای احتمالی بین ایالات متحده و ایران عمل کند.

گروسی در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی آژانس در وین، به خبرنگاران گفت: «مهم‌ترین جنبه کار آژانس، تأیید است و مشارکت ما یک امر رسمی و ضروری است.»

وی افزود: «وقتی آن‌ها به توافق برسند و از ما بخواهند که فرآیند تأیید را انجام دهیم، باید با هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشورت کنم و تأیید آنها را درخواست کنم.»

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