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سفر حساس نماینده آمریکا به بغداد؛ پرونده سلاح‌های غیر دولتی روی میز

سفر حساس نماینده آمریکا به بغداد؛ پرونده سلاح‌های غیر دولتی روی میز
کد خبر : 1798616
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یک منبع دولتی عراقی از سفر قریب‌الوقوع فرستاده آمریکا به بغداد طی روزهای آینده خبر داده و اعلام کرده است محور اصلی این سفر، بررسی موضوع «انحصار سلاح در دست دولت» خواهد بود.

به گزارش ایلنا، یک منبع دولتی عراق در گفت‌وگو با شبکه «الشرق» اعلام کرد که تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، طی دو روز آینده به بغداد سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، هدف از این سفر، بررسی پرونده موسوم به «انحصار سلاح در دست دولت» عنوان شده است؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر یکی از محورهای مورد توجه در روابط بغداد و واشنگتن بوده است.

جزئیات بیشتری درباره برنامه‌های این سفر و دیدارهای احتمالی فرستاده آمریکا در بغداد منتشر نشده است.

 

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