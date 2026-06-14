به گزارش ایلنا، یک منبع دولتی عراق در گفت‌وگو با شبکه «الشرق» اعلام کرد که تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، طی دو روز آینده به بغداد سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، هدف از این سفر، بررسی پرونده موسوم به «انحصار سلاح در دست دولت» عنوان شده است؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر یکی از محورهای مورد توجه در روابط بغداد و واشنگتن بوده است.

جزئیات بیشتری درباره برنامه‌های این سفر و دیدارهای احتمالی فرستاده آمریکا در بغداد منتشر نشده است.

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