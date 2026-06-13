به گزارش ایلنا، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد ارتش این رژیم در حال بررسی احتمال توقف پیشروی زمینی در جنوب لبنان در چارچوب تحولات مرتبط با توافق میان آمریکا و ایران است.

بر اساس این گزارش، منابع امنیتی تأکید کرده‌اند که ارتش اسرائیل همچنان بر حفظ حضور خود در منطقه موسوم به «منطقه امنیتی» پافشاری دارد و این موضوع قرار است در جریان مذاکرات آتی با طرف لبنانی مورد بحث قرار گیرد.

این منابع همچنین مدعی شده‌اند ارتش اسرائیل خود را برای سناریوی صدور دستور از سوی سطح سیاسی مبنی بر توقف عملیات زمینی در جنوب لبنان آماده می‌کند.

در همین حال، گزارش شده است که اسرائیل قصد دارد دامنه حملات در عمق خاک لبنان را کاهش دهد تا به ادعای این منابع، روند توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران تحت تأثیر قرار نگیرد.

این منبع همچنین اعلام کرد نیروهای ارتش این رژیم به پیشروی در جنوب لبنان ادامه داده و تا نزدیکی شهر النبطیه، بزرگ‌ترین شهر این منطقه، رسیده‌اند و در ارتفاعات «علی الطاهر» در فاصله حدود دو کیلومتری شمال قلعه الشقیف مستقر شده‌اند.

طبق این گزلرش، رهبران سیاسی رژیم صهیونیستی پیش‌تر به ارتش دستور داده‌اند از هرگونه اقدامی که بتواند روند توافق میان ایران و آمریکا را مختل کند، خودداری شود.

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