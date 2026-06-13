به گزارش ایلنا به نقل از یوراکتیو، سوئد اعلام کرد که چهار فروند جنگنده از نوع «ساب جاس ۳۹ گریپن» را برای رهگیری دو هواپیمای جنگی روسی که بر فراز دریای بالتیک و در نزدیکی حریم هوایی این کشور در حال پرواز بودند، اعزام کرد.

ارتش سوئد ‌با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد جنگنده‌های وابسته به «ناتو» نیز برای حفظ امنیت در حریم هوایی مشترک به پرواز درآمدند.

در این بیانیه تاکید شد که در هیچ‌یک از این دو حادثه، حریم هوایی سوئد نقض نشد.

«اوا اسکگ هاسلوم»، رئیس عملیات مشترک نیروهای مسلح سوئد، در این بیانیه اعلام کرد: «اقدامات روسیه خطرناک است و بخشی از الگوی تکرارشونده‌ رفتاری است که تمامیت ارضی و امنیت ما را تهدید می‌کند».

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