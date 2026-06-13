افزایش شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۹۹۳ نفر

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته دو شهید و یازده زخمی به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شدند.

به گزارش این وزارتخانه از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر گذشته ۹۸۳ نفر به شهادت رسیده و همچنین ۳ هزار ۱۲۲ نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۲ هزار و ۹۹۳ تن به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۲۳۰ نفر زخمی شدند.

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