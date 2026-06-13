خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۹۹۳ نفر

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۹۹۳ نفر
کد خبر : 1798333
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته دو شهید و یازده زخمی به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته دو شهید و یازده زخمی به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شدند.

به گزارش این وزارتخانه  از زمان اعلام  آتش‌بس در اکتبر گذشته ۹۸۳ نفر به شهادت رسیده و همچنین ۳ هزار ۱۲۲ نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۲ هزار و ۹۹۳ تن به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۲۳۰ نفر زخمی شدند.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی