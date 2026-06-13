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یک مقام آمریکایی مدعی شد:

تعیین میزان پولی که ایران می‌تواند به طور بالقوه دریافت کند دشوار است

تعیین میزان پولی که ایران می‌تواند به طور بالقوه دریافت کند دشوار است
کد خبر : 1798315
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یک مقام آمریکایی مدعی شد که تعیین میزان پولی که ایران در صورت توافق می‌تواند به طور بالقوه دریافت کند دشوار است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک مقام آمریکایی مدعی شد تعیین میزان پولی که ایران می‌تواند به طور بالقوه دریافت کند دشوار است.

واشنگتن پست به نقل از یک مقام دولت آمریکا ادعا کرد که تعیین میزان پولی که ایران می‌تواند به طور بالقوه دریافت کند دشوار است و این امر به آنچه تهران ارائه می‌دهد بستگی دارد.

این در ادامه ادعاهای خود گفت: «توافق گسترده با ایران شامل لبنان و اسرائیل نیز خواهد بود، اما تل آویو حق پاسخ دادن در صورت تهدید را برای خود محفوظ می‌دارد».

بلومبرگ نیز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که ایالات متحده انتظار دارد هرگونه توافق با تهران، تضمین کند که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

 

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