وزیر خارجه پاکستان:
از پیشرفت دلگرمکننده به سوی تفاهم بین آمریکا و ایران استقبال میکنم
وزیر خارجه پاکستان گفت که از پیشرفت دلگرمکننده در راستای تفاهم میان تهران و واشنگتن استقبال میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه پاکستان گفت که از پیشرفت دلگرمکننده در راستای تفاهم میان تهران و واشنگتن استقبال میکند.
«اسحاق دار»، وزیر امور خارجه پاکستان گفت که در رابطه با تحولات اخیر با همتای سوئیسی خود گفتوگو کرده است.
وی افزود: «با همتای سوئیسی خود صحبت کردم و از پیشرفت دلگرمکننده به سوی تفاهم بین آمریکا و ایران استقبال میکنم.»