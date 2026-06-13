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وزیر خارجه پاکستان:

از پیشرفت دلگرم‌کننده به سوی تفاهم بین آمریکا و ایران استقبال می‌کنم

از پیشرفت دلگرم‌کننده به سوی تفاهم بین آمریکا و ایران استقبال می‌کنم
کد خبر : 1798267
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وزیر خارجه پاکستان گفت که از پیشرفت دلگرم‌کننده در راستای تفاهم میان تهران و واشنگتن استقبال می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه پاکستان گفت که از پیشرفت دلگرم‌کننده در راستای تفاهم میان تهران و واشنگتن استقبال می‌کند. 

«اسحاق دار»، وزیر امور خارجه پاکستان گفت که در رابطه با تحولات اخیر با همتای سوئیسی خود گفت‌وگو کرده است.

وی افزود: «با همتای سوئیسی خود صحبت کردم و از پیشرفت دلگرم‌کننده به سوی تفاهم بین آمریکا و ایران استقبال می‌کنم.»

 

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