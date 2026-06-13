شهادت یک لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی به صور

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، در جریان حمله ارتش اشغالگر اسرائیل به شهر «معرکه» در شهرستان صور در جنوب لبنان، امروز -شنبه- یک تن به شهادت رسید.

خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که «یک پهپاد دشمن در حمله‌ای شهر معرکه را هدف قرار داد که منجر به شهادت یک تن شد».

این خبرگزاری افزود: «نیروهای اشغالگر اسرائیل سحرگاه اقدام به انفجار خانه‌ها و نهادهای رسمی در شهر بنت جبیل (جنوب) کردند».

بر اساس گزارش، در شهرستان نبطیه نیز هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شب گذشته، سه حمله به شهر دیر زهرانی انجام دادند.

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