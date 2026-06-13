استقبال وزرای خارجه پاکستان و مصر از پیشرفت در مذاکرات تهران-واشنگتن
وزرای خارجه پاکستان و مصر ضمن استقبال از پیشرفت مذاکرات ایران-آمریکا، نسبت به توافق زودهنگام صلح ابراز امیدواری کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت خارجه پاکستان، اعلام کرد که «اسحاق دار»، وزیر خارجه این کشور اواخر روزگذشته -جمعه- با «بدر عبدالعاطی»، همتای مصری خود، گفتوگو کرد.
بر اساس گزارش طی این تماس تلفنی هر دو طرف از آنچه که آن را حرکت مثبت در تلاشهای دیپلماتیک با هدف کاهش تنشهای منطقهای توصیف کردند، استقبال کردند.
در بیانیهای آمده است که دو دیپلمات در مورد آخرین تحولات خاورمیانه گفتوگو و ابراز امیدواری کردند که تعامل مداوم میان ایران و آمریکا، به نتیجهای زودهنگام و سازنده منجر شود.
طرفین همچنین توافق کردند که در تماس نزدیک باقی بمانند و به مشورت در مورد مسائل مورد علاقه متقابل ادامه دهند.