به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کره شمالی تصویب فروش نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار موشک‌های پیشرفته هوا به هوا و تجهیزات نظامی مرتبط به کره جنوبی توسط ایالات متحده را محکوم کرد و هشدار داد که این اقدام تنش‌ها در شبه جزیره کره را افزایش می‌دهد.

مدیر کل سیاست خارجی وزارت امور خارجه جمهوری دموکراتیک خلق کره تأیید کرد که همکاری نظامی بین واشنگتن و سئول علیرغم نگرانی‌های بین‌المللی در مورد تشدید تنش‌ها در منطقه، به طور سیستماتیک در حال تقویت است.

وی گفت که کره شمالی صادرات تسلیحات ایالات متحده را «صادرات جنگی» می‌داند و تأکید کرد که پیونگ یانگ به افزایش قابلیت‌های بازدارندگی خود برای حفظ تعادل قدرت ادامه خواهد داد.

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