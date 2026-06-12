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بلومبرگ گزارش داد:

توافق بین تهران و واشنگتن می‌تواند یکشنبه آینده در ژنو امضا شود

توافق بین تهران و واشنگتن می‌تواند یکشنبه آینده در ژنو امضا شود
کد خبر : 1797803
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بلومبرگ گزارش داد که واشنگتن و تهران ممکن است روز یکشنبه در ژنو یادداشت تفاهمی را امضا کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بلومبرگ گزارش داد که واشنگتن و تهران ممکن است روز یکشنبه در ژنو یادداشت تفاهمی را امضا کنند. 

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد: «واشنگتن و تهران به امضای توافق در نشستی طی روزهای آینده در حاشیه نشست گروه هفت  نزدیک شده‌اند.»

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد: «توافق بین تهران و واشنگتن می‌تواند یکشنبه آینده در ژنو امضا شود.»

یک مقام عضو گروه هفت در این رابطه عنوان کرد: «توافق بین واشنگتن و تهران به احتمال زیاد یک یادداشت تفاهم خواهد بود، نه یک توافق نهایی.»

 

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