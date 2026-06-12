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مقام آلمانی:

پیشرفت‌های ملموسی در مسیر دست‌یابی به یک راه‌حل دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن حاصل شده است

پیشرفت‌های ملموسی در مسیر دست‌یابی به یک راه‌حل دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن حاصل شده است
کد خبر : 1797799
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خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آلمانی گزارش داد که پیشرفت‌های ملموسی در مسیر دست‌یابی به یک راه‌حل دیپلماسی میان تهران و واشنگتن حاصل شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ یک مقام آلمانی مدعی پیشرفت‌های ملموس در دیپلماسی میان تهران و واشنگتن خبر داد. 

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آلمانی گزارش داد، پیشرفت‌های ملموسی در مسیر دست‌یابی به یک راه‌حل دیپلماسی میان تهران و واشنگتن حاصل شده است.

این در حالی است که پیشتر، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق میان این کشور و ایران در رابطه با توقف تنش‌ها و پیشبرد دیپلماسی طی روزهای آتی خبر داد. 

 

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