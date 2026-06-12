به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ یک مقام آلمانی مدعی پیشرفت‌های ملموس در دیپلماسی میان تهران و واشنگتن خبر داد.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آلمانی گزارش داد، پیشرفت‌های ملموسی در مسیر دست‌یابی به یک راه‌حل دیپلماسی میان تهران و واشنگتن حاصل شده است.

این در حالی است که پیشتر، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق میان این کشور و ایران در رابطه با توقف تنش‌ها و پیشبرد دیپلماسی طی روزهای آتی خبر داد.

انتهای پیام/