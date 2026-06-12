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گزارش آکسیوس از مفاد احتمالی یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا

گزارش آکسیوس از مفاد احتمالی یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا
کد خبر : 1797769
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آکسیوس طی گزارشی یه جزئیات احتمالی یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا پرداخت‌.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس طی گزارشی یه جزئیات احتمالی یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا پرداخت‌.

این رسانه به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد ایران طبق یادداشت تفاهم، برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش نخواهد کرد و بحران اورانیوم غنی‌شده را حل خواهد کرد.

 اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی افزود: «ترامپ با گزینه کاهش سطح اورانیوم غنی‌شده در داخل ایران، زیر نظر سازمان ملل، موافقت کرد.»

آکسیوس در ادامه عنوان کرد که زمان مشخصی برای کاهش تحریم‌های ایران تعیین نشده و این موضوع به اجرای توافق بستگی دارد.

 آکسیوس در ادامه مدعی شد که واشنگتن، تهران و قطر سازوکاری را بررسی کرده‌اند که به تهران اجازه می‌دهد از پول‌های مسدودشده برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده کند.

 آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه دیگر افزود که یادداشت تفاهم، جزئیات همه مسائل هسته‌ای را در بر می‌گیرد و همه خواسته‌های آمریکا را برآورده می‌کند. 

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