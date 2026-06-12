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نیویورک تایمز گزارش داد:

آمریکا هواپیماها و ناوهای جنگی خود را در اروپا کاهش می‌دهد

آمریکا هواپیماها و ناوهای جنگی خود را در اروپا کاهش می‌دهد
کد خبر : 1797764
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آمریکا هواپیماها و ناوهای جنگی خود را در اروپا کاهش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آمریکا هواپیماها و ناوهای جنگی خود را در اروپا کاهش می‌دهد. 

نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ارشد اروپایی گزارش داد که آمریکا قصد دارد شمار هواپیماها و ناوهای جنگی خود برای عملیات ناتو در اروپا را به طرز قابل توجهی کاهش دهد.

نیویورک تایمز نوشت که این طرح شمار جت‌های جنگنده اف-۱۶ و اف-۱۵ای را از حدود ۱۵۰ به ۱۰۰ کاهش و تعداد هواپیماهای شناسایی را از ۲۶ به ۱۵ کاهش می‌دهد. همچنین همه هشت تانکر سوختگیری هوایی نیز حذف خواهند شد.

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