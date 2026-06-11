ترامپ حملات به ایران را لغو کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که حملات به ایران که قرار بود امشب انجام شود را لغو کرد.

ترامپ افزود: «به زودی مکان و زمان امضای توافق با ایران را اعلام خواهیم کرد.»

رئیس جمهور آمریکا بیان کرد: «لغو حمله به ایران با توجه به رسیدن مذاکرات به بالاترین سطوح رهبری ایران و موافقت با آن است.»

وی افزود که بحث‌ها و نکات نهایی، چه از نظر مفهومی و چه از نظر جزئیات، توسط همه طرف‌های درگیر، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران، تأیید شده است.

ترامپ گفت: «محاصره دریایی ایران تا زمان امضای توافق به صورت کامل ادامه دارد.»

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