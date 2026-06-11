به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه، امروز -پنج شنبه- گفت که پکن خواستار توقف فوری اقدامات نظامی در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت خاورمیانه، به خبرنگاران گفت: «چین قویا از طرف‌های مربوطه می‌خواهد که فورا عملیات نظامی را متوقف کرده، به گفت‌وگو و مذاکره بازگردند، به تلاش‌های میانجیگرانه کشورهای مربوطه پاسخ دهند و در اسرع وقت به یک آتش‌بس جامع و پایدار دست یابند».

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