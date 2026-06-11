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رایزنی وزرای خارجه پاکستان و ترکیه در رابطه با تحولات منطقه

رایزنی وزرای خارجه پاکستان و ترکیه در رابطه با تحولات منطقه
کد خبر : 1797475
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وزرای خارجه پاکستان و ترکیه در رابطه با تحولات منطقه گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه در پلتفرم ایکس از گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه این کشور و همتای ترکیه‌ای خبر داد.

این وزارتحانه در بیانیه خود اعلام کرد که «اسحاق دار»، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان،  شب گذشته در تماسی تلفنی با «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، در رابطه با  آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان دو دیپلمات در این تماس بر اهمیت گفت‌وگو و خویشتنداری تاکید کردند.

در این بیانیه افزوده شد: «دو مقام ابراز امیدواری کردند که تفاهم زودهنگامی بین همه طرف‌ها حاصل شود که به صلح و ثبات پایدار در منطقه کمک کند».

طرفین در این جریان این تماس توافق کردند که هماهنگی نزدیک خود را در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه طرفین حفظ کنند و به تعاملات سطح بالا برای پیشبرد مشارکت جامع پاکستان و ترکیه ادامه دهند.

 

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