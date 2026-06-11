عربستان خواستار تداوم مذاکرات ایران و آمریکا شد
وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که ریاض خواستار آرامسازی و پرهیز از تشدید تنش و اولویت دادن به خردورزی از طریق بازگشت به مسیر دیپلماسی است.
وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که ریاض خواستار آرامسازی و پرهیز از تشدید تنش و اولویت دادن به خردورزی از طریق بازگشت به مسیر دیپلماسی است.
وزارت خارجه عربستان ادامه داد که ریاض خواستار تداوم مذاکرات تحت میانجیگری پاکستان و تلاشهای همراه قطر است.
این وزارتخانه افزود که این مذاکرات منطقه و ملتهای آن را از پیامدهای بازگشت به جنگ دور و به بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه و جهان کمک میکند.