عربستان خواستار تداوم مذاکرات ایران و آمریکا شد

وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که ریاض خواستار آرامسازی و پرهیز از تشدید تنش و اولویت دادن به خردورزی از طریق بازگشت به مسیر دیپلماسی است.

وزارت خارجه عربستان ادامه داد که ریاض خواستار تداوم مذاکرات تحت میانجیگری پاکستان و تلاش‌های همراه قطر است.

این وزارتخانه افزود که این مذاکرات منطقه و ملت‌های آن را از پیامدهای بازگشت به جنگ دور و به بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه و جهان کمک می‌کند.

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