استقبال حماس از گزارش عفو بینالملل در محکومیت اقدامات اسرائیل در کرانه باختری
حماس از گزارش عفو بینالملل که «پاکسازی قومی» اسرائیل در کرانه باختری را محکوم میکند، استقبال کرد.
حماس از گزارش عفو بینالملل که «پاکسازی قومی» اسرائیل در کرانه باختری را محکوم میکند، استقبال کرد.
این گروه فلسطینی اعلام کرد که گزارش مربوط به سرزمینهای اشغالی فلسطین تأیید میکند که بر اساس آن تروریسم شهرکنشینان اسرائیلی «یک حادثه منفرد نیست، بلکه بخشی از یک کارزار سیستماتیک است که توسط دولت اشغالگر رهبری و رسماً حمایت میشود و نقض آشکار همه کنوانسیونها و قوانین بینالمللی است».
این گروه اعلام کرد که ادعای این گزارش مبنی بر اینکه سکوت و بیعملی جامعه بینالمللی، اسرائیل را به ادامه جنایاتش تشویق میکند، لکه ننگی بر وجدان جامعه بینالمللی و ناتوانی غیرقابل توجیه در انجام مسئولیتها و وظایفش است.
حماس بر اهمیت یافتههای این گزارش تأکید کرد، اما همچنین خواستار فعال شدن روندهای حقوقی بینالمللی علیه رهبران اسرائیل شد.