احتمال دیدار ترامپ و مودی در حاشیه اجلاس گروه۷

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک منبع دولتی هند گفت که «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، احتمالا در حاشیه اجلاس گروه ۷ با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت‌وگوهای دوجانبه‌ای خواهد داشت و تجارت، ویزا و همکاری در زمینه انرژی از جمله موضوعات اصلی دستور کار این اجلاس خواهد بود.

این نشست ۱۵ تا ۱۷ ژوئن در شهر «اویان-له-بن» فرانسه، برگزار می‌شود.

مودی قرار است سفر پنج روزه خود را از ۱۳ ژوئن آغاز کند و پس از شرکت در نشست گروه ۷ به اسلواکی سفر خواهد کرد.

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