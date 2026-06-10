احتمال دیدار ترامپ و مودی در حاشیه اجلاس گروه۷
منابع از احتمال دیدار و گفتوگو میان نخست وزیر هند و رئیس جمهور آمریکا خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک منبع دولتی هند گفت که «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، احتمالا در حاشیه اجلاس گروه ۷ با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفتوگوهای دوجانبهای خواهد داشت و تجارت، ویزا و همکاری در زمینه انرژی از جمله موضوعات اصلی دستور کار این اجلاس خواهد بود.
این نشست ۱۵ تا ۱۷ ژوئن در شهر «اویان-له-بن» فرانسه، برگزار میشود.
مودی قرار است سفر پنج روزه خود را از ۱۳ ژوئن آغاز کند و پس از شرکت در نشست گروه ۷ به اسلواکی سفر خواهد کرد.