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شمار کشته‌شدگان زلزله فیلیپین به ۴۵ نفر رسید

شمار کشته‌شدگان زلزله فیلیپین به ۴۵ نفر رسید
کد خبر : 1796937
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شمار کشته شدگان زلزله فیلیپین به ۴۵ نفر افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات بحران فیلیپین امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که شمار کشته‌شدگان زلزله  ۷.۸ ریشتری که اوایل هفته جاری  جنوب این کشور را لرزاند، به ۴۵ نفر افزایش یافت و تیم‌های امداد و نجات همچنان در جستجوی ۱۷ ​​مفقود هستند.

به گزارش یک رسانه محلی، شورای ملی کاهش و مدیریت ریسک بلایای طبیعی اعلام کرد که ۴۸۷ نفر در پی این حادثه زخمی شده‌اند.

عملیات جستجو، نجات و بازیابی در مناطق آسیب‌دیده در حال انجام است و این احتمال را افزایش می‌دهد که تعداد تلفات بیشتر شود.

مقامات همچنین در حال بررسی گزارش‌هایی مبنی بر دفن شدن کل یک روستا هستند، اگرچه تلفات مرتبط هنوز تایید نشده است.

این فاجعه خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های فیلیپین وارد کرد. مقامات از خسارت به ۱۸ پل، ۴۱ جاده و ۲۳۸ تاسیسات عمومی خبر دادند همچنین قطعی برق حدود ۱۳۰ هزار مشترک را تحت تاثیر قرار داده است.

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