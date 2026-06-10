زاخارووا: انتخابات ارمنستان با دخالت بیسابقه غرب برگزار شد
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که انتخابات پارلمانی ارمنستان با دخالت بیسابقه غرب و تحت فشار مقامات این کشور بر مخالفان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز -چهارشنبه= گفت که انتخابات پارلمانی ارمنستان با دخالت بیسابقه غرب و تحت فشار مقامات این کشور بر مخالفان برگزار شد.
زاخارووا گفت: «مردم ارمنستان به وضوح خواستار توسعه پایدار روابط مسکو و ایروان و ادامه مشارکت این کشور در ساختارهای همگرایی اوراسیا شدهاند که به جای وعدههای توخالی، مزایای ملموسی را به همراه داشته باشند».
دیپلمات روس با تاکید بر اینکه روسیه همواره از ارمنستانی واقعا مستقل حمایت کرده افزود: «ما مردم ارمنستان را ملتی برادر میدانیم و همواره برای آنها آرزوی صلح و رفاه داشته و داریم».