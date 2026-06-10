خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زاخارووا: انتخابات ارمنستان با دخالت بی‌سابقه غرب برگزار شد

زاخارووا: انتخابات ارمنستان با دخالت بی‌سابقه غرب برگزار شد
کد خبر : 1796878
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که انتخابات پارلمانی ارمنستان با دخالت بی‌سابقه غرب و تحت فشار مقامات این کشور بر مخالفان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز -چهارشنبه= گفت که انتخابات پارلمانی ارمنستان با دخالت بی‌سابقه غرب و تحت فشار مقامات این کشور بر مخالفان برگزار شد.

زاخارووا گفت:‌ «مردم ارمنستان به وضوح خواستار توسعه پایدار روابط مسکو و ایروان و ادامه مشارکت این کشور در ساختارهای همگرایی اوراسیا شده‌اند که به جای وعده‌های توخالی، مزایای ملموسی را به همراه داشته باشند».

دیپلمات روس با تاکید بر اینکه روسیه همواره از ارمنستانی واقعا مستقل حمایت کرده افزود: «ما مردم ارمنستان را ملتی برادر می‌دانیم و همواره برای آنها آرزوی صلح و رفاه داشته و داریم».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی