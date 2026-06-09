گفتوگوی ترامپ با نتانیاهو درباره تجاوز به ایران
کد خبر : 1796709
رئیسجمهور آمریکا در تماسی تلفنی با نخستوزیر اسرائیل گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیسجمهور آمریکا در تماسی تلفنی با نخستوزیر اسرائیل گفتوگو کرد.
بنا به گزارشها، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در تماسی تلفنی با «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفتوگو داشته است.
شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه گزارش داد که ترامپ در تماس تلفنی، نتانیاهو را در جریان جزئیات حمله اخیر آمریکا به ایران قرار داد.