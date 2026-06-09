اصابت یک پهپاد ایرانی به بالگرد آپاچی آمریکا باعث سقوط آن شده است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس مدعی شد که یک پهپاد ایرانی به بالگرد آپاچی آمریکایی اصابت کرده و باعث سقوط آن شده است.

آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: «یک پهپاد ایرانی به بالگرد آپاچی آمریکایی اصابت کرده و باعث سقوط آن شد.»

این مقام آمریکایی افزود که تحقیقات درباره «عمدی یا غیرعمدی بودن» حمله ایران به آپاچی آمریکایی ادامه دارد.

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