خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای آکسیوس:

اصابت یک پهپاد ایرانی به بالگرد آپاچی آمریکا باعث سقوط آن شده است

اصابت یک پهپاد ایرانی به بالگرد آپاچی آمریکا باعث سقوط آن شده است
کد خبر : 1796649
لینک کوتاه کپی شد.

آکسیوس مدعی شد که یک پهپاد ایرانی به بالگرد آپاچی آمریکایی اصابت کرده و باعث سقوط آن شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس مدعی شد که یک پهپاد ایرانی به بالگرد آپاچی آمریکایی اصابت کرده و باعث سقوط آن شده است. 

آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: «یک پهپاد ایرانی به بالگرد آپاچی آمریکایی اصابت کرده و باعث سقوط آن شد.»

این مقام آمریکایی افزود که تحقیقات درباره «عمدی یا غیرعمدی بودن» حمله ایران به آپاچی آمریکایی ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی