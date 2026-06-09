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ادعای ترامپ: ایران یک بالگرد آمریکا را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است

ادعای ترامپ: ایران یک بالگرد آمریکا را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است
کد خبر : 1796648
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رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی ادعا کرد که ایران یک بالگرد آمریکا را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی ادعا کرد که ایران بالگرد آمریکا را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز -سه‌شنبه- با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد: «همین الان ارتش بزرگ ما به من اطلاع داد که دیشب ایرانی‌ ها یکی از بالگردهای آپاچی بسیار پیشرفته ما را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند.»

رئیس جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: «۲ خلبان در این حادثه دخیل بودند که هر دو سالم و بدون آسیب هستند. با این وجود، ایالات متحده باید به این حمله پاسخ دهد.»

انتهای پیام/
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