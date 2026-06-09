العربیه: پاکستان به دنبال توافق ایران و آمریکا در هفته جاری

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، یک منبع پاکستانی اعلام کرد اسلام‌آباد طی هفته جاری در راستای ادامه تلاش‌هایش برای دستیابی به تفاهمی میان آمریکا و ایران، تماس‌های خود را افزایش داده است.

این مقام آگاه افزود که تلاش‌های مقامات پاکستانی برای دست‌یابی به یک توافق، آن هم در همین هفته، همچنان ادامه دارد.

این منبع افزود: «اسلام‌آباد با همه طرف‌ها در تماس است تا در همین هفته به یک تفاهم دست یابد».

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