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العربیه: پاکستان به دنبال توافق ایران و آمریکا در هفته جاری

العربیه: پاکستان به دنبال توافق ایران و آمریکا در هفته جاری
کد خبر : 1796593
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یک منبع پاکستانی اعلام کرد اسلام‌آباد طی هفته جاری در راستای ادامه تلاش‌هایش برای دستیابی به تفاهمی میان آمریکا و ایران، تماس‌های خود را افزایش داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، یک منبع پاکستانی اعلام کرد اسلام‌آباد طی هفته جاری در راستای ادامه تلاش‌هایش برای دستیابی به تفاهمی میان آمریکا و ایران، تماس‌های خود را افزایش داده است.

این مقام آگاه افزود که تلاش‌های مقامات پاکستانی برای دست‌یابی به یک توافق، آن هم در همین هفته، همچنان ادامه دارد.

این منبع افزود: «اسلام‌آباد با همه طرف‌ها در تماس است تا در همین هفته به یک تفاهم دست یابد».

 

 

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