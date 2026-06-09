به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، انگلیس، استرالیا، کانادا، فرانسه و نروژ از اقدامات هماهنگ علیه خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست خبر دادند.

در بیانیه‌ای از سوی این پنج کشور اعلام شد که آنها در واکنش به آنچه وخامت اوضاع در کرانه باختری اشغالی توصیف کردند، اقداماتی را برای پاسخگو کردن شهرک‌نشینان تندرو اسرائیلی انجام داده‌اند.

پس از صدور تحریم‌های جدید در اوایل امروز -سه‌شنبه- این گروه از کشورها هشدار دادند که اگر دولت رژیم صهیونیستی اقدامات فوری برای رسیدگی به وضعیت موجود انجام ندهد، آماده‌اند تا اقدامات بیشتری را انجام دهند.

بر اساس اطلاعلیه‌ای که منتشر شد، انگلیس هفت مورد جدید را تحت رژیم تحریم‌های جهانی حقوق بشر خود افزوده است که افراد و نهادهای مرتبط با شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری را هدف قرار می‌دهد.

«ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه، گفت که این کشور همچنین با هماهنگی شرکای خود، تحریم‌هایی را علیه افراد مرتبط با خشونت شهرک‌نشینان در سرزمین اشغالی اعمال می‌کند.

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