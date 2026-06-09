دیدار و رایزنی وزیر خارجه قطر و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
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وزیر خارجه قطر و دبیرکل شورای همکاری در دوحه دیدار و درباره تقویت تعامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رایزنی کردند.
«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر امروز -سهشنبه- در دوحه پایتخت قطر میزبان «جاسم محمد البدیوی»، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بود.
براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف درباره چشم انداز تقویت روند همکاری کشورهای عضو شورای همکاری رایزنی کردند.
آل ثانی و البدیوی درخصوص آخرین تحولات اوضاع در منطقه نیز تبادل نظر کردند.