به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز گزارش داد که پیش‌نویس قطعنامه ‌ایالات متحده و سه کشور اروپایی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده است.

طبق ادعای رویترز، در این قطعنامه از تهران خواسته شده تا اطلاعات دقیق و روشنی در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت خود به آژانس ارائه دهد.

بر اساس ادعای این خبرگزاری، متن پیش‌نویس ارائه‌شده توسط ایالات متحده خواستار آن است که دولت ایران تمام مجوزهای لازم برای دسترسی جهت تأیید این اطلاعات را اعطا کند.

در این قطعنامه بدون اشاره به حمله غیرقانونی آمریکا و رژیم صیهونیستی علیه تاسیسات صلح آمیز هسته‌ای ایران، ادعا شده که همکاری ایران یک ضرورت حیاتی و فوری است و بیان می‌کند که این روند باید بدون هیچ تأخیری اجرا شود.





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