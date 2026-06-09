به گزارش ایلنا به نقل از الغد، «محمد البشیر»، وزیر انرژی سوریه، امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که شرکت‌های آمریکایی گام‌های عملی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار سوریه برداشته‌اند که نشان‌دهنده گشایش اقتصادی جدید در این کشور است.

وی با انتشار پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «ما از علاقه روزافزون بخش خصوصی آمریکا استقبال می‌کنیم، زیرا شرکت‌های آمریکایی از قبل گام‌های عملی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار سوریه برداشته‌اند».

البشیر افزود که در دیدار با وزیر انرژی آمریکا، در مورد راه‌های گسترش همکاری بین دو کشور در بخش انرژی گفت‌وگو کرده و خاطرنشان کرد که این همکاری با هدف حمایت از تلاش‌های توسعه و بازسازی در سوریه انجام می‌شود.

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