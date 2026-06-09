سنتکام سقوط بالگرد آپاچی آمریکا در نزدیکی سواحل عمان را تایید کرد
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) سقوط بالگرد آپاچی در نزدیکی سواحل عمان حین انجام گشتزنی را تایید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) سقوط بالگرد آپاچی در نزدیکی سواحل عمان حین انجام گشتزنی را تایید کرد.
سنتکام در ادامه اشاره کرد که دو نفر از خدمه این بالگرد را نجات داده است.
ساعاتی پیش روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که یک بالگرد جنگی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد اما خدمه پرواز آن به سلامت نجات یافتند.