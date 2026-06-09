۵۵۱ پهپاد اوکراینی را منهدم کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -سه شنبه- در گزارشی اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور تاسیسات زیرساختی حمل و نقل و انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شبانه روز گذشته، 9 بمب هدایت‌شونده، دو موشک هیمارس و ۵۵۱ پهپاد بال ثابت اوکراینی را سرنگون کردند.

در این گزارش افزوده شد: «نیروهای مسلح اوکراین طی شبانه روز گذشته بیش از ۱هزار و ۳۰۰ سرباز را در تمام بخش‌های منطقه نظامی شمالی از دست دادند».

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