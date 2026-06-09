خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه:

۵۵۱ پهپاد اوکراینی را منهدم کردیم

۵۵۱ پهپاد اوکراینی را منهدم کردیم
کد خبر : 1796520
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور تاسیسات زیرساختی حمل و نقل و انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -سه شنبه- در گزارشی اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور تاسیسات زیرساختی حمل و نقل و انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شبانه روز گذشته، 9 بمب هدایت‌شونده، دو موشک هیمارس و ۵۵۱ پهپاد بال ثابت اوکراینی را سرنگون کردند.

در این گزارش افزوده شد: «نیروهای مسلح اوکراین طی شبانه روز گذشته بیش از ۱هزار و ۳۰۰ سرباز را در تمام بخش‌های منطقه نظامی شمالی از دست دادند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی