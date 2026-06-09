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امضای قراردادهای ۴.۸ میلیارد ریالی میان عربستان و روسیه

امضای قراردادهای ۴.۸ میلیارد ریالی میان عربستان و روسیه
کد خبر : 1796516
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عربستان سعودی و روسیه، ۱۳ توافق‌نامه راهبردی به ارزش قریب به ۵ میلیارد ریال سعودی در زمینه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و امنیت غذایی امضا کردند.

عربستان سعودی و روسیه، ۱۳ توافق‌نامه راهبردی به ارزش قریب به ۵ میلیارد ریال سعودی در زمینه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و امنیت غذایی امضا کردند.

این توافق‌نامه‌ها بخش‌های حیاتی متعددی را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تولید و بومی‌سازی واکسن‌های دامی جهت ارتقای بهداشت دام و امنیت زیستی و توسعه نژادهای مرغ گوشتی در راستای حمایت از خودکفایی اشاره کرد.

این توافق‌نامه‌ها همچنین شامل تأمین نهاده‌های دامی و زنجیره‌های تأمین برای حمایت از ثبات بخش دامپروری و صادرات آبزیان عربستان از طریق شرکت‌های روسی متخصص در حوزه واردات و توزیع جهانی است.

این توافق‌نامه‌ها در چارچوب رویکرد مشترک دو کشور برای گسترش شراکت‌های اقتصادی، تقویت امنیت غذایی و تنوع‌بخشی به زمینه‌های همکاری میان ریاض و مسکو صورت می‌گیرد.

 

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