امضای قراردادهای ۴.۸ میلیارد ریالی میان عربستان و روسیه

عربستان سعودی و روسیه، ۱۳ توافق‌نامه راهبردی به ارزش قریب به ۵ میلیارد ریال سعودی در زمینه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و امنیت غذایی امضا کردند.



این توافق‌نامه‌ها بخش‌های حیاتی متعددی را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تولید و بومی‌سازی واکسن‌های دامی جهت ارتقای بهداشت دام و امنیت زیستی و توسعه نژادهای مرغ گوشتی در راستای حمایت از خودکفایی اشاره کرد.

این توافق‌نامه‌ها همچنین شامل تأمین نهاده‌های دامی و زنجیره‌های تأمین برای حمایت از ثبات بخش دامپروری و صادرات آبزیان عربستان از طریق شرکت‌های روسی متخصص در حوزه واردات و توزیع جهانی است.

این توافق‌نامه‌ها در چارچوب رویکرد مشترک دو کشور برای گسترش شراکت‌های اقتصادی، تقویت امنیت غذایی و تنوع‌بخشی به زمینه‌های همکاری میان ریاض و مسکو صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/