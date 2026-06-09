۸ شهید و ۳۴ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که بیمارستان‌های این باریکه طی ۲۴ ساعت گذشته میزبان ۸ شهید و ۳۴ مجروح بودند.



گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، این وزارتخانه اشاره کرد که از تاریخ مذکور تاکنون ۱۷۳ هزار و ۲۰۵ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش بس در این باریکه از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۹۷۸ نفر شهید و ۳ هزار و ۹۷ نفر مجروح شدند. همچنین ۷۸۲ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شد.

این وزارتخانه اعلام کرد که بیمارستان‌های غزه طی ۲۴ ساعت گذشته میزبان ۸ شهید و ۳۴ مجروح بودند.

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