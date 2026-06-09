خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۸ شهید و ۳۴ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته در غزه

۸ شهید و ۳۴ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته در غزه
کد خبر : 1796498
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که بیمارستان‌های این باریکه طی ۲۴ ساعت گذشته میزبان ۸ شهید و ۳۴ مجروح بودند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که بیمارستان‌های این باریکه طی ۲۴ ساعت گذشته میزبان ۸ شهید و ۳۴ مجروح بودند.

 گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، این وزارتخانه اشاره کرد که از تاریخ مذکور تاکنون ۱۷۳ هزار و ۲۰۵ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش بس در این باریکه از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۹۷۸ نفر شهید و ۳ هزار و ۹۷ نفر مجروح شدند. همچنین ۷۸۲ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شد.

این وزارتخانه اعلام کرد که بیمارستان‌های غزه طی ۲۴ ساعت گذشته میزبان ۸ شهید و ۳۴ مجروح بودند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی