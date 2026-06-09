حمله رژیم صهیونیستی به کارکنان دفاع مدنی در لبنان
آژانس دفاع مدنی لبنان از مجروح شدن دو امدادگر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس دفاع مدنی لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به شهر الشرقیه در جنوب لبنان، سه نفر، از جمله دو امدادگر، زخمی شدهاند.
این آژانس در بیانیهای اعلام کرد که تیمهایش در تلاش برای بیرون کشیدن و ارائه کمکهای اولیه به یک فرد زخمی بودند، اما کارکنانش هدف حمله دوم پهپادی قرار گرفتند که منجر به جراحات جزئی دو نفر از کارکنان آنها شد.
بر اساس گزارش مصدومان به بیمارستان منتقل شدند.
سرویس اورژانس اعلام کرد که با وجود شرایط و چالشهای دشوار میدانی، به انجام وظایف بشردوستانه و امدادی خود و پاسخگویی به تماسهای اضطراری» ادامه خواهد داد.