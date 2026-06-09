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۱۰۰ تن از مبتلایان به ابولا در کنگو جان باختند

۱۰۰ تن از مبتلایان به ابولا در کنگو جان باختند
کد خبر : 1796415
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یک ماه پس از شیوع ابولا در کنگو ۱۰۱ تن از ۵۵۰ مورد تایید شده ابتلا با این بیماری جان باختند.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات در کنگو اعلام کردند که کمتر از یک ماه پس از اعلام شیوع ابولا در شرق این کشور، دست‌کم ۱۰۰ نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس آخرین گزارش وضعیت در اواخر دوشنبه، از ۵۵۰ مورد ابتلا به این بیماری که تا روز یکشنبه تایید شده، ۱۰۱ مورد مرگ و ۱۹ مورد بهبودی گزارش شده است.

با این حال، گمان می‌رود تعداد موارد ابتلا بیشتر باشد چرا که شیوع این بیماری چند هفته دیرتر تایید شد و واکنش به آن نیز چالش برانگیز بوده است.

حملات به کارکنان بهداشتی توسط ساکنان خشمگین، بدبینی برخی از مردم محلی و درگیری‌های مسلحانه در نقاط بحرانی همچنان تلاش‌ها برای جلوگیری از شیوع این بیماری را به چالش می‌کشد.

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