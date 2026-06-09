نبیه بری: لبنان آتشبس کامل و بدون قید و شرط را می پذیرد
رئیس مجلس نمایندگان لبنان تصریح کرد که کشورش آتش بس کامل و بدون قید و شرط و اجرای تعهدات موازی بین لبنان و رژیم صهیونیستی را میپذیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی ۲۱، «نبیه بری»، رئیس مجلس نمایندگان لبنان بار دیگر بر پایبندی این کشور به آتشبس کامل و جامع تاکید کرد.
وی هرگونه پیشنهاد در مورد ترتیبات مرحلهای خارج از چارچوب اجرای موازی تعهدات بین لبنان و اسرائیل را رد کرد.
بری در گفتوگو با پلتفرم «وایز» اظهار داشت که موضع لبنان که او از آن حمایت میکند، مبتنی بر «آتشبس کامل و جامع و بدون قید و شرط در خشکی، دریا و هوا» است و بررسی سایر پروندهها باید پس از تثبیت نهایی این آتشبس صورت گیرد.
بری توضیح داد که مرحله بعدی باید شامل عقبنشینی همزمان ارتش اسرائیل و حزبالله از جنوب رودخانه لیطانی باشد تا ارتش لبنان بتواند در منطقه مستقر شود و اهالی و آوارگان به شهرها و روستاهای خود بازگردند.